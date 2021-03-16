رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد ٢٨ مارس

رفع المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب.وقال جبالي: ترفع الجلسة علي أن تعود للانعقاد مرة ثانية يوم الاحد الموافقة 28 من مارس الجاري في تمام الحادية عشر صباحا.جاء رفع الجلسة بعد انتهاء المجلس من مناقشة 24 مادة من مواد مشروع قانون الموارد المائية والري، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري.