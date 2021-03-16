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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استكمال ميكنة وتفعيل المراكز التكنولوجية بأحياء السويس (صور)

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:13 م
عبد المجيد صقر، محافظ
عبد المجيد صقر، محافظ السويس،
كريم أنور
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استقبل عبد المجيد صقر، محافظ السويس، الثلاثاء بديوان عام محافظة السويس اللواء محمد عزي المشرف العام علي مشروع تطوير خدمات المواطنين بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندس صلاح شحاتة، مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتدريب.

ناقش الاجتماع أعمال التطوير الإداري ونظم المعلومات واستكمال قاعدة البيانات وبرنامج تطوير الخدمات الحكومية في إطار التعاون بين وزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية ومحافظة السويس.

أكد المحافظ التنسيق المستمر مع مسؤولي المراكز التكنولوجية بوزارة التخطيط لمتابعة العمل مع المراكز التكنولوجية بالأحياء، والتأكيد علي تواصل مركز معلومات بالمراكز التكنولوجية علي مستوي أحياء السويس، سيرالعمل بميكنة خدمات المراكز التكنولوجية والتدريب على منظومة بوابة خدمات المحليات.

حضر اللقاء الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة.

وفي الاجتماع الذي عقده السكرتير العام للمحافظة بحضور المشرف العام على مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومساعد وزيرالتنمية المحلية وورؤساء الاحياء ومديري المراكز التكنولوجية بالمحافظة والاحياء والمشرفين عن العمل بالمراكز تم مناقشة خطة تطوير ميكنة الديوان العام والمراكز التكنولوجية بالاحياء، لتقديم خدمات سريعة للمواطن بأقل إجراءات ممكنة في إطار برنامج تطويرالخدمات التكنولوجية بالمحليات.

وعرض عزي عدد الخدمات الالكترونية التي ستقدم للمواطنين من خلال البرنامج، مطالبًا من رؤساء الأحياء تفعيل العمل بالمراكز التكنولوجية بالأحياء وتحديث البيانات وتسجيل كل المعاملات التي تتم داخل الحي علي المنظومة، وتم التاكيد على التعاون الوثيق لانجاح المنظومة مع الاهتمام وسرعة استكمال وجودة البيانات على مستوى الإدارات المطلوبة بالديوان العام والأحياء.

وتفقد خالد سعداوي، السكرتيرالعام للمحافظة واللواء محمد عزي، المشرف العام علي مشروع تطوير خدمات المواطنين بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وصلاح شحاتة، مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتدريب والمهندسة فاتن عبد الغني رئيس حي السويس، أعمال انشاء المركز التكنولوجي الجديد لمحافظة السويس الذي سيضم خدمات تكنولوجية في العديد من المجالات لخدمة المواطن السويسي.

وتفقد عزي وشحاته المركز التكنولوجي لحي السويس للوقوف علي الخدمات التي تقدم للمواطنين في عدة مجالات وتم عقد اجتماع بحضور المهندسة فاتن عبد الغني رئيس حي السويس ومديري الادارات بالحي للتاكيد علي دور المراكز التكنولوجية في خدمة المواطن وكيفية توصيلها بسرعة وبجودة عالية.
استكمال ميكنة وتفعيل المراكز التكنولوجية بأحياء السويس (صور)
استكمال ميكنة وتفعيل المراكز التكنولوجية بأحياء السويس (صور)
استكمال ميكنة وتفعيل المراكز التكنولوجية بأحياء السويس (صور)
استكمال ميكنة وتفعيل المراكز التكنولوجية بأحياء السويس (صور)
استكمال ميكنة وتفعيل المراكز التكنولوجية بأحياء السويس (صور)
استكمال ميكنة وتفعيل المراكز التكنولوجية بأحياء السويس (صور)
استكمال ميكنة وتفعيل المراكز التكنولوجية بأحياء السويس (صور)
استكمال ميكنة وتفعيل المراكز التكنولوجية بأحياء السويس (صور)
استكمال ميكنة وتفعيل المراكز التكنولوجية بأحياء السويس (صور)
استكمال ميكنة وتفعيل المراكز التكنولوجية بأحياء السويس (صور)
استكمال ميكنة وتفعيل المراكز التكنولوجية بأحياء السويس (صور)
استكمال ميكنة وتفعيل المراكز التكنولوجية بأحياء السويس (صور)
استكمال ميكنة وتفعيل المراكز التكنولوجية بأحياء السويس (صور)
استكمال ميكنة وتفعيل المراكز التكنولوجية بأحياء السويس (صور)
استكمال ميكنة وتفعيل المراكز التكنولوجية بأحياء السويس (صور)
استكمال ميكنة وتفعيل المراكز التكنولوجية بأحياء السويس (صور)
استكمال ميكنة وتفعيل المراكز التكنولوجية بأحياء السويس (صور)
استكمال ميكنة وتفعيل المراكز التكنولوجية بأحياء السويس (صور)

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