الخميس.. الأطباء تحتفل بيوم الطبيب تحت رعاية الرئيس السيسي

أعلنت النقابة العامة للأطباء عن الاحتفال بيوم الطبيب يوم الخميس المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.وتعقد النقابة على هامش الاحتفالية مؤتمرا صحفيا، بحضور الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، ورؤساء لجنتى الصحة بالنواب والشيوخ.وسيوجه رئيس الجمهورية كلمة لأطباء مصر، يلقيها نيابة عنه الدكتور عوض تاج الدين، ويقام الاحتفال والمؤتمر بقاعة الاحتفالات الكبرى بدار الحكمة فى الساعة الحادية عشرة ظهرًا، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية.