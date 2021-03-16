مقتل شاب جامعي على يد بلطجية في شبرا مصر

كشف شهود عيان من سكان منطقة شبرا مصر، بدائرة قسم شرطة الساحل، وقوع حادث مأساوي، صباح يوم الجمعة، حيث فوجئ الأهالى بقدوم المتهم "محمد" وعصابته إلى منزل الضحية لقتله، لأنه ساعد جاره على الهروب من بين أيدي المتهمين قبل الواقعة بيومين، حيث كان على وشك الموت.وأبلغ الأهالى الشرطة، التى انتقلت لمكان الحادث، وبفحص البلاغ تبين دخول عدة أشخاص إلى العقار يحملون الأسلحة البيضاء وبنادق خرطوش، وجرى ضبطهم عقب فحص كاميرات المراقبة وتحديدهم.وقال شهود العيان إن المتهمين قرروا قتل الضحية "محمود" لأنه ساعد جاره الذى كان على وشك الموت بسبب الطعنات والضربات التي تلقاها على الهرب من بين أيديهم، حيث إن هؤلاء المتهمين بشهورين بالبلطجة وفرض السيطرة على الأهالي ولا يريدون لأحد أن يقف فى جههم.فيما قال أهل الضحية، إن المجنى عليه يدعى "محمود" ٢٥ عاما، خريج جامعة ألسن، حاول المتهمين قتل جاره فتدخل ليمنع شر، وحاول تهدئتهم لكنهم عقدوا العزم على قتله.