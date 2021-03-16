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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

النيابة تحقق فى مصرع طفل بحمام سباحة فى الإسكندرية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:42 م
مصرع طفل
مصرع طفل
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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تباشر نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التحقيق مع 6 متهمين في واقعة مصرع طفل صعقًا بالتيار الكهربائي، أثناء نزوله حمام السباحة للشروع في عملية التدريب، داخل مركز شباب الدخلية، التابع لوزارة الشباب والرياضة، ويُمثل أمام النيابة الجزئية، كل من: مدير مركز شباب الدخيلة، والمقاول المسئول عن الأعمال الإنشائية، و2 من عمال التنفيذ، كانوا متواجدين للعمل وقت الحادث، و2 من مدربي الأطفال على رياضة السباحة، حيث يواجهون اتهامات "القتل الخطأ، والإهمال، والرعونة، والتقصير في إجراءات الحماية والأمان".

كما قررت النيابة العامة، بإشراف المحامي العام الأول لنيابة الدخيلة الكلية، المستشار عماد الجندي، التصريح بدفن الجثة، وذلك عقب مناظرته بواسطة مفتش الصحة وإعداد تقريرًا مفصلًا حول الأسباب التي أدت إلى وفاته وموافاتها به، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث، حيث تبين وجود مقطع فيديو يظهر تفاصيل عملية الصعق، مع تشكيل لجنة من الأمن الصناعي، وأخرى من السلامة والصحة المهنية، للانتقال إلى المركز وبيان مدى توافر اشتراطات الأمان والسلامة، وإعداد تقريرًا مفصل عن ذلك وموافاتها به.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بمصرع طفل صعقا بالكهرباء أثناء ملامسته "إنشاءات حديدية" ملاصقة لحمام السباحة داخل مركز شباب الدخيلة.

وعلى الفور انتقال ضباط مباحث القسم برفقة سيارة الإسعاف، إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص الأولي، تبين وجود جثة الطفل السيد.م.ص، 9 سنوات، مسجى بجوار حوض السباحة، وبسؤال المسؤولين قرروا أثناء نزوله حمام السباحة للشروع في عملية التدريب داخل مركز شباب الدخلية، التابع لوزارة الشباب والرياضة لقي مصرعه صعقًا بالتيار الكهربائي.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرير محضر حمل رقم 3303 لسنة 2021 إداري الدخيلة بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيقات.

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