الرئيس الصومالي: تقع على عاتقنا مسئولية رعاية مواطنينا لمنع انتشار كورونا

أكد الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو أن هناك مسئولية كبيرة تتحملها الدولة لرعاية مواطنيها لمنع انتشار وباء كورونا، مشددًا على ضرورة بذل أقصى جهد للوقاية من هذا المرض من خلال تعزيز جودة الخدمات الصحية.وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن الرئيس فرماجو تلقى، اليوم الثلاثاء، تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا "كوفيد-19"، مؤكدًا الالتزام القوي بإنقاذ صحة المواطنين الصوماليين.وأعرب عن قلقه من تدني مستوى اليقظة لدى المواطنين بهذا المرض ومخاطره المتزايدة، مع التساهل في اتباع الإرشادات الصحية للوقاية منه، مشيدًا بوزارة الصحة والأطباء والممرضين وكل العاملين في القطاع الصحي لجهودهم الجبارة من أجل ضمان صحة الشعب الصومالي مع عملهم في ظروف صعبة.