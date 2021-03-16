رفع مساحي لإقامة منشآت بنكية في الطود جنوب الأقصر

قام الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود متابعة أعمال الرفع المساحي لقطعة الأرض المراد تخصيصها لإقامة بنك التنمية الزراعية بقرية العديسات بحري علي مساحة 200 متر مربع، والأرض المراد تخصيصها لإنشاء وإقامة بنك مصر فرع الطود الجديد بمساحة 240 متر مربع الكائنة على طريق مصر أسوان الزراعي بجوار مبنى الوحدة المحلية لقرية العديسات بحري.وفي سياق آخر تابع رئيس مركز ومدينة الطود ألاعمال التي تجري حاليًا لعمل الجسات واستكشاف المسارات المعترضة لشبكة الصرف الصحى لمدينة الطود لخط الانحدار بقطر 200 ملي للشوارع الفرعية، و500 ملي للشوارع الرئيسيه حتي تصل الي المحطة بقطر 650 ملي وذلك لتشغيل محطة الرفع لحسين حسن والمحطة الرئيسية بنجع مسلم، والتي تقوم بصرف مياه الصرف إلى محطة المعالجة الثلاثية بالعديسات.