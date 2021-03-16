رئيس الحكومة الليبية: عازمون على الإصلاحات في المرحلة القادمة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، عازمون على الإصلاحات في المرحلة القادمة، وسنحاول إكمال ما بدأه المجلس الرئاسي بما فيه صالح الليبيين.وأضاف «الدبيبة»- في كلمته خلال مراسم تسليم السلطة من حكومة الوفاق إلى حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، أوردته بوابة (الوسط) الإخبارية الليبية: "الأخطاء والمحاسن كانت موجودة في ظروف صعبة جدًا مرت بها الحكومة السابقة".