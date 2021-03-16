رئيس المجلس الرئاسي الليبي: الجزء الأول من عملنا سيكون التجهيز للانتخابات
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:21 م
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أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أن الجزء الأول من عمل حكومته سيكون التجهيز للانتخابات المقبلة في ديسمبر.
وقال المنفي - خلال مراسم تسليم السلطة من حكومة الوفاق لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية -"الجزء الأول من عمل الحكومة سيكون التجهيز للانتخابات المقبلة في ديسمبر، وسنسلم السلطة في موعدها كما وعدنا الليبيين"، مشيرا إلى أن المشهد اليوم تاريخي ويُرسخ مبدأ التداول السلمي للسلطة.
وقال المنفي - خلال مراسم تسليم السلطة من حكومة الوفاق لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية -"الجزء الأول من عمل الحكومة سيكون التجهيز للانتخابات المقبلة في ديسمبر، وسنسلم السلطة في موعدها كما وعدنا الليبيين"، مشيرا إلى أن المشهد اليوم تاريخي ويُرسخ مبدأ التداول السلمي للسلطة.