رئيس المجلس الرئاسي الليبي: الجزء الأول من عملنا سيكون التجهيز للانتخابات

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أن الجزء الأول من عمل حكومته سيكون التجهيز للانتخابات المقبلة في ديسمبر.وقال المنفي - خلال مراسم تسليم السلطة من حكومة الوفاق لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية -"الجزء الأول من عمل الحكومة سيكون التجهيز للانتخابات المقبلة في ديسمبر، وسنسلم السلطة في موعدها كما وعدنا الليبيين"، مشيرا إلى أن المشهد اليوم تاريخي ويُرسخ مبدأ التداول السلمي للسلطة.