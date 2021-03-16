محافظ قنا يناقش تعجيل دراسة إقامة كورنيش بغرب قنا ونقادة

في إطار حرص المحافظة على إقامة مقاصد ومزارات ترفيهية جديدة للمواطنين، ناقش اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الخطوات المطلوبة لإنشاء كورنيش على النيل بغرب قنا ونقادة، كمتنفس للمواطنين بهما، وذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور ياسر رسلان مدير معهد بحوث النيل التابع للمركز القومي لبحوث المياه والوفد المرافق له.وقال الداودي خلال اللقاء: إنه جرى رصد 110 ملايين جنيه لعمل كورنيش موازٍ بغرب مدينة قنا وآخر بمدينة نقادة بمثابة متنفس لأهل المدينتين والوافدين عليهما، مؤكدًا حرص المحافظة على تطوير كل الحدائق والمتنزهات العامة من أجل توفير بيئة تساعد المواطنين على الاستجمام وقضاء أوقات فراغهم بشكل يلقى استحسانهم، لافتًا بأن العمل يسير على قدم وساق لتطوير وتجميل مختلف ميادين مدينة قنا التي شهدت مؤخرًا نقلة نوعية نظرًا لزراعتها بأنواع مختلف من الورود، كما جرى طلاء واجهات الكباري لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي عليها.هذا وأجرى مدير معهد بحوث النيل والوفد المرافق له زيارة ميدانية على أرض الواقع للموقعين المقترحين لتعجيل عمل الدراسة النهائية للمشروعين بما يحافظ علي مجرى النيل، طبقًا لمعايير البيئة والري.