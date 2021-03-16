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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «تعليم قنا»: نسبة أداء الامتحانات الإلكترونية 97%

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:08 م
الامتحانات الإلكترونية
الامتحانات الإلكترونية
قنا: إسلام البكري
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نظم مجمع إعلام قنا، التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة بعنوان "مستقبل التعليم الإلكتروني في ظل جائحة كورونا"، حاضر فيها الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بحضور نادية شوقي مدير مجمع إعلام قنا، وأدارها يوسف رجب وسهير السيد عبدالرازق، أخصائي الإعلام بالمجمع.
 
استهدفت الندوة توعية الطلاب وأولياء الأمور بأهمية التعليم الاليكتروني ودوره في التغلب علي الأزمات التي أحدثتها جائحة كورونا، والاستعداد المسبق للمدارس في التعامل مع كورونا بكفاءة.
 
قال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، التعليم الإلكتروني في مصر لم يبدأ مع جائحة كورونا، لكنه سبقها بسنوات بمنظومة تعليمية جديدة بدأها الدكتور طارق شوقي وزير التعليم بالمرحلة الابتدائية وكان لها عظيم الاثر في تخطي مصر أزمة كورونا مقارنة بدول أخري توقفت فيها العملية التعليمية وألغي عام كامل في دول أخري.
 
تابع خالد "عانينا في البداية أثناء تطبيق منظومة التعليم الجديد، سواء مع الطلاب أو أولياء الأمور لعدم قدرتهم في البداية علي التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، ومعاناة أخرى مع تجار الدروس الخصوصية والكتب الخارجية لتأثير المنظومة علي عملهم غير المشروع.
 
أضاف خالد:"التربية والتعليم بذلت الكثير من الجهد والوقت حتي تمكنا من تهيئة المدارس لهذا النمط الجديد من التعليم، وجدنا بعض الأخطاء وتم تلافيها والتغلب عليها، ما أدي لتراجع نسبة المعترضين ومقاومي التغيير، ووصلنا بنسبة تمكن من أداء الإمتحانات الإليكترونية ودخول على المنصة هذا العام إلى ٩٧٪ بقنا".
 
أشار خالد إلى أن مصادر التعليم تنوعت في الفترة الأخيرة ما بين تعليم إليكتروني عن بعد، وآخر مدمج، وتعليم هجين، وكلها أنواع تتماشي مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي الذي يستدعي بطبيعة الحال أن يكون أبنائنا الطلاب والخريجين، علي دراية مبكرة بالتكنولوجيا الحديثة.
 
وأوضح خالد بأن التعليم الإليكتروني حقق نتائج إيجابية لجميع أطراف العملية التعليمية، بداية من الطالب وأولياء الأمور وما نتج من توفير ميزانية الدروس الخصوصية، التي كانت تكبدهم مبالغ طائلة، مرورًا بالمدرسين وما حدث من تأهيل وتطوير لقدراتهم، كما أن هذا النمط يوفر علي الدولة نفقات طباعة الكتب ونقلها للمحافظات المختلفة.

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