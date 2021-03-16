الإحصاء: ارتفاع الصادرات المصرية لألمانيا لـ 646 مليون دولار

سجلت صادرات مصر لألمانيا ارتفاعًا إلى حدود 646.1 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 615.5 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 30.5 مليون دولار، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.ولفت تقرير الإحصاء إلى أن واردات مصر من ألمانيا بلغت 3.9 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 4.2 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 275 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم، بلغت 27.5 مليار دولار خلال 2020، مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.