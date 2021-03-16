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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

31 مارس.. انعقاد المؤتمر العام لحزب المصريين الأحرار

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:05 م
حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار
إسلام نصير
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دعا الدكتور، عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار أعضاء المؤتمر العام لحزب المصريين لحضور المؤتمر العام في دور انعقاده العادى، ذلك في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢١ بمقر الحزب الرئيسي الكائن في ١٤٠ شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة.

جاء ذلك بعد الاطلاع على نصوص المواد 26 27(8،7،5،4،3،2)-28-30-35 من لائحة النظام الأساسي للحزب.

ويأتي جدول أعمال المؤتمر كالتالي:

١- مناقشة واعتماد التقارير السنوية لرئيس الحزب والأمين العام وإخلاء ذمتهم المالية.

2- مناقشة واعتماد تقرير مراجع الحسابات الخارجي والميزانية العامة للحزب.

3- تفويض رئيس الحزب باختيار 20 عضوا من بين أعضاء الحزب لإضافتهم لعضوية الهيئة العليا.

4- تفويض الهيئة العليا في الموضوعات العاجلة التي تنشأ في غير وقت انعقاد المؤتمر العام، على أن تعرض قرارات الهيئة العليا ضمن تقرير رئيس الحزب في أول اجتماع ثاني للمؤتمر العام.

5_ انتخاب رئيس الحزب من بين أعضاء المؤتمر العام لمدة أربع سنوات.

6- انتخاب 50 عضوا لعضوية الهيئة العليا من بين أعضاء المؤتمر العام.

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