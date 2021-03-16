«الغرق في الماضي» أحدث رسائل رئيس الكنيسة الإنجيلية

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة الإنجيلية في مصر حلقة جديدة من حملة «الرسالة الأسبوعية لرئيس الطائفة الإنجيلية في مصر» للدكتور القس أندريه زكي، وجاءت الحلقة الأحدث تحت شعار الغرق في الماضي.وقال رئيس الطائفة الإنجيلية في الحلقة: "لا تجعل الماضي سجنًا يمنعك من العبور إلى المستقبل، أو يمنعك من أن ترى بركات الله. أيًّا كان الماضي بالنسبة لك؛ تجربة صعبة، تحديات فشلتَ في مواجهتها، ثق بأن الله يأتي في الوقت المناسب ليمنحك قوةً للعبور إلى المستقبل".