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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«نساء مصر»: الرئيس السيسي أنصف المرأة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:48 م
الدكتورة منال العبسي
الدكتورة منال العبسي
أشرف لاشين
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تقدمت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، بخالص التهنئة للمرأة المصرية بمناسبة عيدها، مشيرة إلى أن هذا اليوم سيظل التاريخ يسطره بحروف من نور، وشاهدًا على ذكرى ساعات استطاعت فيها المرأة القيام بثورة ضد الاستعمار وناضلت من أجل الاستقلال، لم تخش فيها الموت بل حاربت من أجل وطنها ورسالتها السامية.

ولفتت العبسي، في بيان لها، إلى أن تسطير المرأة المصرية للبطولات والتضحيات في الوقت الحالي ليس بجديد عنها، فهي على مدار التاريخ قدمت العديد من الملاحم الوطنية التي عبرت فيها عن رفض للاحتلال البريطاني والاستعمار بكل أشكاله وصوره، وناضلت المرأة ورفعت شعار الهلال مع الصليب للتأكيد على الوحدة الوطنية والثورة ضد الفساد والاستعمار، وحصلت فيه لأول مرة على حق الانتخاب والترشيح وبالفعل تحقق ذلك في دستور 1956.

وأوضحت أن المرأة استطاعت المشاركة في كل مناحي الحياة، سواء السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية، أو الاقتصادية، وأصبح هناك عدد كبير من النماذج المصرية سواء في الحكومة أو القضاء وفي جميع المجالات، ونجحت في رفع اسم مصر عاليًا في الخارج، وواجهات مشرفة لها.

وأكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي له دور كبير في حصول المرأة على كل حقوقها ومكتسباتها، وأصدر العديد من القرارات، بجانب التشريعات التي أنصف بها المرأة، لا سيما المستضعفة، أهمها إطلاق مبادرات سجون بلا غارمات، ووضع استراتيجية لتمكين المرأة وتوجيه بتكليفات للحكومة بتنفيذها على أرض الواقع.

وطالبت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر جميع الجهات والمؤسسات القائمة داخل المجتمع العمل على تنفيذ استراتيجيات تمكين المرأة ونشر إنجازاتها وعرض النماذج المصرية التي استطاعت تغيير الواقع وتحويله بشكل أفضل ومتطور أصبحت تتفاخر به الدولة المصرية أمام العالم بوجود مثل هذه الطاقات المشعة التي أضاءت مصر وحفظت لها مكانتها بين مصاف الدول المتقدمة.

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