سوريا ترفض التدخلات الخارجية في شئون الصين

أكدت سوريا، اليوم الثلاثاء، رفضها التدخلات الخارجية في شئون جمهورية الصين الشعبية، وشددت على أنه لا يحق لأي دولة أو طرف التدخل في الشئون الداخلية للدول المستقلة وذات السيادة.وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية- في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)- إن الحكومة السورية تؤيد قرار الدورة الرابعة للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني بشأن تحسين النظام الانتخابي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، والذي يعد خطوة رئيسية أخرى تتخذها جمهورية الصين الشعبية لتحسين الأنظمة القانونية والسياسية في منطقة هونج كونج، عقب اعتماد قانون حماية الأمن الوطني فيها في يونيو الماضي.وأضاف المصدر أن سوريا ترفض التدخلات الخارجية في شئون جمهورية الصين الشعبية ومحاولات تشويه الوقائع، وتعتبرها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولمبدأ سيادة الدول على أراضيها، مؤكدة أنه لا يحق لأي دولة أو طرف التدخل في الشئون الداخلية للدول المستقلة وذات السيادة.