الإمارات: 2021 علامة فارقة في تاريخ الدولة ومحطة مهمة لاستشراف المستقبل

أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، استعداد الوزارة لمواصلة مسيرة الإنجازات استنادًا إلى النجاحات التي حققتها الإمارات خلال الخمسين عامًا الماضية، موضحا أن عام الخمسين يُعد أكبر استراتيجية عمل وطني لاستشراف مستقبل الإمارات، وتحديد ملامح العمل الحكومي، لمواكبة تطلعات الحكومة بأن تكون الأسرع والأكثر مرونة عالميًا، كما سيساهم كذلك في تحديد مسارات التطوير والنهضة المستدامة.وأشار المزروعي -في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية- اليوم الثلاثاء إلى أن إعلان رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أن عام 2021 "عام الخمسين"، يمثل انطلاقة جديدة في مسيرة دولة الإمارات أو لحظة فارقة في سعيها للمضي قدمًا نحو ريادة الإمارات عالميًا وصولًا إلى تحقيق المئوية 2071.ولفت المزروعي إلى أن الوزارة تعد خطط عمل واضحة لمختلف القطاعات "الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل" للخمسين عامًا المقبلة لمواصلة مسيرة الإنجازات والتنمية الشاملة لدولة الإمارات، ولرسم خريطة الطريق لإدارة التنمية الشاملة وفق رؤية حكومة المستقبل.وأوضح أن "عام الخمسين" يمثل فرصة ثمينة لتعزيز تنافسية الدولة، بالاعتماد على الكوادر الوطنية التي أثبتت قدرتها في مختلف الميادين والقطاعات ابتداء من "مسبار الأمل" مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، مرورًا بدورهم الحيوي في محطة براكة، وغيرها من الإنجازات النوعية.