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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع سائق سقط من علو في ظروف غامضة بملوي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:23 م
مصرع
مصرع
المنيا ـ على حسين
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لقي سائق مصرعه بعد سقوطه من علو في ظروف غامضة بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وتم نقله لمستشفى ملوي العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة ومعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارًا من العقيد أحمد عبدالهادي مأمور قسم شرطة ملوي بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفى ملوي العام بوصول أحمد زكريا رمضان عبدالرسول 28 سنة سائق ومقيم الملكية القبلية شرق المحطة بمدينة ملوي جثة هامدة بادعاء سقوط من علو، وبإجراء الكشف المبدئي على الجثة بواسطة مفتش الصحة قرر إبلاغ النيابة العامة.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 328 لسنة 2021 إداري قسم شرطة ملوي والعرض على النيابة العامة، والتي قررت تحت إشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا نقل الجثة لمشرحة مستشفي المنيا العام وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب وتوقيت الوفاة وإذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

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