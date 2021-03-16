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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعة حلوان تنظم المؤتمر السنوى السادس عشر لأدب الطفل

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:08 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
إسراء جمال
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ينظم معمل توثيق أدب الطفل بالمكتبة المركزية بالإدارة العامة للمكتبات بجامعة حلوان المؤتمر السنوى السادس عشر بعنوان "أدب الأطفال والتنشئة الشاملة محليًا وعربيًا وعالميًا"، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبمشاركة مجموعة من كبار المتخصصين فى مجال أدب الطفل.

وقال رئيس الجامعة، إن جامعة حلوان تحرص دائمًا على تنظيم المؤتمر السنوى لأدب الطفل وذلك للتأكيد على الطاقات الإبداعية للأطفال في ضوء رؤية مصر 2030، كما أنه يعمل على تشجيع الإنتاج والعمل علي جذب الاطفال للقراءة وكافة الأنشطة المرتبطة بها، مؤكدًا أن المؤتمر هذا العام يقام مع الحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ضرورة ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعى.

أوضحت منى فؤاد عطية أن المؤتمر يهدف إلى إجراء الدراسات والبحوث العلمية للتعرف على دور أدب الأطفال في التنشئة الشاملة بمختلف جوانبها التربوية والاجتماعية والثقافية والنفسية الجمالية وغيرها بهدف بناء الإنسان منذ الطفولة المبكرة بناء سليما بحيث يصبح عضوًا إيجابيًا في المجتمع.

يتناول المؤتمر الإنتاج الفكري لأدب الأطفال بأنواعه المتعددة من( قصة وكتاب موضوعى وشعر ومسرحية) بشكلية الورقى والالكترونى، ويشمل الإنتاج المؤلف والمترجم فى مختلف العصور، كما يتناول جهود مختلف المؤسسات الثقافية وعلى رأسها المكتبات العامة والمدرسية والمراكز الثقافية المختلفة العربية والأجنبية فى تشجيع هذا الإنتاج، والعمل على جذب الأطفال إليه من خلال القراءة الحرة وكل الأنشطة المرتبطة بها.
يرأس أعمال المؤتمر الاستاذة الدكتورة سهير محفوظ المستشار العلمي لمعمل توثيق وبحوث أدب الطفل وتحت إشراف الأستاذة سحر محمد مدير عام الإدارة العامة للمكتبات، هذا ويبدأ فعاليات المؤتمر فى تمام الساعة العاشرة صباح يومي الأربعاء والخميس ٢٤-٢٥ مارس ٢٠٢١ بقاعة المكتبة الموسيقية بالدور الأرضى بالمكتبة المركزية بمقر الحرم الجامعي.

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