وزير التعليم لـ«الدستور»: 95.8% نسبة الحضور في المدارس على مستوى الجمهورية

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن إجمالى النسبة على مستوى جمهورية مصر العربية وصلت إلى 95.8%، مشيرًا إلى أن النسبة الأكثر فى الحضور من رياض الأطفال حتى الإعدادية أما الثانوية فهى منخفضة نظرا لظروف فيروس كورونا.وأكد الوزير فى تصريح لـ«الدستور» أن نسبة الحضور ممتازة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن الواقع مختلف تمامًا عن ما يتم نشره على منصات السوشيال ميديا.وحصلت «الدستور» على نسب حضور الطلاب فى مختلف المحافظات خلال الفصل الدراسي الثاني والذي بدأ الاحد الماضي، حيث بلغت نسبة حضور الطلاب فى محافظة أسوان 92% أما فى محافظة الاقصر بلغت 93% وبلغت فى محافظة قنا 93%، محافظة سوهاج 94% وبلغت فى محافظة أسيوط 94% أما فى المنيا 96% وفى محافظة بنى سويف 95%، الفيوم 96%، الجيزة 95% والقاهرة 96% أما القليوبية بلغت 95% والمنوفية 94% والغربية 95% وكفر الشيخ 97% أما فى الشرقية 96% وفى الدقهلية 95% ودمياط 96% والبحيرة 94% والاسكندرية 95% ومطروح 94% والوداى الجديد 96% والبحر الاحمر 94% أما السويس 95% والاسماعيلية 92% وبورسعيد 94% أما شمال سيناء 96% وجنوب سيناء 95% وقد حصلت الدستور على صورة هذه الاحصائية.