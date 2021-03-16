مصرع 4 سيدات إثر انقلاب سيارة من أعلى محور 30 يونيو

استقبل مستشفى السلام الدولي، بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، 4 جثث نتيجة انقلاب سيارة ملاكي على محور 30 يونيو وسقوطها في البحر.تبين أن المتوفين هم "صابرين علي عبده 27 سنه، يارا سعد محمود 23 سنة، منال محمد عبده 40 سنة، فتحية عبدالرازق 40 سنة.تلقى اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بلاغًا بالواقعة، وتم إيداع الجثامين مشرحة مستشفى السلام الدولي، وتتولى النيابة العامة التحقيق.