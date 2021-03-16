سامي خليل عميدًا لكلية الطب البيطري بجامعة الإسكندرية

أصدر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي قرارًا بتعيين الدكتور سامي عبدالسلام خليل عميدًا للكلية.استقبل الدكتورعبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور سامي حيث قدم له التهنئة متمنيًا له التوفيق فى تولى إدارة الكلية، ومؤكدًا على تقديم كل الدعم والمساندة للنجاح في تأدية المهام، وتلقي عميد الكلية التهنئة الحارة من جميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين ومن مختلف المؤسسات العلمية التابعة للجامعة.ونظم أعضاء هيئة التدريس بقسم الميكروبيولوجي احتفالًا خاصًا لعميد الكلية، متمنين له المزيد من النجاح والتوفيق في تولي مهام الكلية والازدهار بها.وقال عميد الكلية: إن هدفنا ليس فقط التدريس للطلاب للحصول علي شهادة التخرج، بل هدفنا الأسمي هو إنشاء جيل قادر علي مواجهة تحديات سوق العمل الخارجي، وتحقيق معايير الجودة من أجل الارتقاء بكليتنا العريقة.