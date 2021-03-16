محمد يحيى مديرًا عامًا للتأمين الصحى ببنى سويف

أصدر الدكتور محمد السيد ضاحى، رئيس مجلس الإدارة العامة لهيئة التأمين الصحي، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 255 لسنة 2021، بتكليف الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مديرًا عامًا لفرع بني سويف للتأمين الصحي، وذلك خلفًا للدكتور حسن محمود سليمان، لمدة 3 أشهر على أن يعاد العرض بعد التقييم.يذكر أن محمد يحيى إسماعيل كان يشغل العديد من المناصب آخرها مدير مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف.