تحسن مؤشرات وباء كورونا في تونس مع انطلاق حملة التطعيم

أعلن وزير الصحة التونسي، فوزي مهدي، اليوم الثلاثاء، عن مؤشرات تفيد باستقرار الوضع الوبائي في البلاد مع التحضير لاستلام دفعات جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.وأشار الوزير مهدي، في مؤتمر صحفي، إلى انخفاض معدل الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد قبل أسبوع، ليصل إلى 24 حالة وفاة يوميا، مقارنة بـ41 حالة وفاة يوميا في فبراير الماضي.كما لفت إلى تراجع في نسبة إشغال أسرة الإنعاش بالمستشفيات إلى مستوى 65% حاليا، مقارنة بـ85% في فبراير، وتراجع في إشغال أسرة الأكسجين إلى نسبة 34% مقارنة ب65% الشهر الماضي.لكن الوزير حذر من انتشار سريع للسلالة البريطانية المتحورة من كورونا، مع تسجيل 30 إصابة بها حتى الآن في تونس.