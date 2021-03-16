استراتيجية الدفاع البريطانية تستفز روسيا

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، على استراتيجية الدفاع البريطانية التي وصفت روسيا بالتهديد الرئيسي، مشيرًا إلى أن هذا الموقف الاستفرازي، يثير ليس فقط الأسف، بل والقلق".وأضاف بيسكوف، وفق لوكالة «نوفوسيتي»، أن هذا المسلك الذي تنتهجه استراتيجية الدفاع والسياسة الخارجية البريطانية، لا علاقة له بالوضع الحقيقي للأمور.واستكمل بيسكوف: «لم تكن روسيا في السابق وهي ليست الآن عدوا لأي أحد، وهي لا تشكل أي تهديد لأي طرف، بل على العكس وكما قال الرئيس فلاديمير بوتين مرات عديدة، نحن ندعو لتطبيع وتطوير علاقات جيدة وذات منفعة متبادلة مع جميع البلدان، نريد علاقات طيبة مع الجميع».في وقت سابق، أفادت صحيفة "صنداي تايمز" بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، سيقدم هذا الأسبوع نظرة عامة شاملة حول قضايا الأمن والدفاع والسياسة الخارجية، وهذه الوثيقة، وصفت روسيا بأنها "التهديد الأكبر" على المستوى الوطني.