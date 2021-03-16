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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مايا مرسي: أتمنى رفع نسبة تمثيل المرأة داخل الإدارة المحلية لـ50%

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:51 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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شهدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم احتفالية" المرأة المصرية في المحليات" التي نظمتها وزارة التنمية المحلية احتفالًا بيوم المرأة المصرية ١٦ مارس، وذلك لتكريم نائبات للمحافظين وقيادات الإدارة المحلية بالوزارة وسكرتيرات عام وسكرتيرات مساعد بالمحافظات ورئيسات المدن والأحياء على مستوى الجمهورية، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة منال ميخائيل محافظ دمياط.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها وفخرها بالتواجد باحتفال اليوم الوطني للمرأة المصرية من داخل وزارة التنمية المحلية، مؤكدة أن الحلم أصبح حقيقة الآن واستطاعت المرأة المصرية كسر الحاجز الزجاجى والوصول إلى منصب المحافظ، بالإضافة إلى ارتفاع عدد نائبات للمحافظين لتصل نسبتهن إلى ٣١٪.

وتابعت الدكتورة مايا مرسي: "المرأة المصرية تعيش عصرًا ذهبيًا لا يوجد فيه سقف للأحلام بفضل الإرادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يؤمن عن حق بقدرات المرأة ودورها فى تنمية المجتمع".

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن أمنياتها أن ترتفع نسبة تمثيل المرأة داخل الإدارة المحلية فى العام القادم الـ٥٠٪ لتصبح المرأة نصف الإدارة المحلية، مؤكدة أن المرأة المصرية فى التنمية المحلية هى حائط الصد الأول للحماية من الفساد وأساس العمل الجاد وصاحبة الإرادة الحديدية.

وأشارت رئيسة المجلس القومى للمرأة أن وزارة التنمية المحلية تقدم هدية للمرأة المصرية احتفالًا بعيدها وهي إطلاق المنصة الإلكترونية "أيادى مصر" بكل فخر صنع فى مصر لحفظ التراث بالتعاون مشترك بين وزارة التنمية المحلية وهيئة الغذاء العالمي لتمكين المرأة اقتصاديًا وتسويق منتجاتهن والترويج لها داخليًا وخارجيًا.

فيما أكد اللواء محمد شعراوى على دور المرأة المتميز فى عملية التنمية ونهوض المجتمع، مضيفًا أنها الركيزة الأساسية داخل الأسرة وتتحمل كل المسئوليات فهي نصف المجتمع.

وقال اللواء محمد شعراوى أنه يؤكد على ما جاء فى كلمات الرئيس بأنه لا بد من تقديم كل سبل الدعم والمساواة للمرأة المصرية اتساقًا مع رؤية مصر 2030 التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته، وإيمانًا من القيادة السياسية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحقق إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كل أوجه العمل الوطني، وتم تكليف الحكومة وكل أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة، باعتبار استراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية.

كما أشار الشعراوى أن الوزارة تقدم كل سبل الدعم للمرأة داخل الوزارة من خلال وحدة تكافؤ الفرص بها ووحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات، حيث يعملون على حل مشكلات المرأة وتذليل العقبات التي تواجهها، مشيرًا أن المرأة تمثل نسبة ٤٥٪ من نسبة الإدارة المحلية داخل وزارة التنمية المحلية.

كما أعلن اللواء محمد شعراوى إطلاق مبادرة "أيادى مصر" بكل فخر صنع فى مصر لحفظ التراث بالتعاون مشترك بين وزارة التنمية المحلية وهيئة الغذاء العالمي لتسويق منتجات المرأة المصرية والترويج لها، مضيفًا أنه سيتم التواصل مع الجهات الدولية لتسويق تلك المنتجات فى الخارج.

وأوضحت الدكتورة منال عوض ميخائيل أن الاحتفال اليوم بالمرأة العاملة بالمحليات يؤكد على إيمان القيادة السياسية بأهمية دور المرأة فى المجتمع.

كما أوضحت أن السيدات لقت العديد من الاهتمام داخل وزارة التنمية المحلية من إنشاء وحدات تكافؤ الفرص فى كل المحافظات بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة تعمل على حل وتمكين المرأة داخل الوزارة والمحليات.

وتقدمت بنصيحة للسيدات العاملات بالمحليات أن يغتنمن إيمان القيادة السياسية، وأن يعملن بشكل أفضل لتوضيح مدى كفاءة المرأة فى جميع المجالات، وأنها تستحق الوصول للمناصب القيادية.

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