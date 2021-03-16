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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا: تأهيل 17 ألف منزل ضمن مبادرة الرئيس لإعمار الريف المصري

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:28 م
جريدة الدستور
قنا: إسلام البكري
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صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بأنه سيجري تأهيل 17 ألف منزل، بالمدن المدرجة بالمشروع القومي للتنمية الريف المصري بالمحافظة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الإقليم صباح اليوم الثلاثاء، لمناقشة الخطة الخاصة بتوفير أماكن إقامة بديلة للأهالي التي ستشهد منازلهم أعمال تطوير خلال الفترة القادمة.

واستمع الداودي خلال الاجتماع الذي حضره حازم عمر نائب المحافظ، وممثلين عن هيئة الأشغال العسكرية التابعة للقوات المسلحة وعدد من القيادات المعنية بملف المشروع بالمحافظة إلى مجموعة من المقترحات منها استغلال نُزل ومراكز الشباب ومدارس القرى المزمع تنفيذ المشروع بها، فضلا عن إمكانية استغلال قطعة أرض فضاء لعمل مخيم مزود بجميع الخدمات والاحتياجات الاساسية المتعلقة بأمور المواطنين الحياتية على أن يراعى مجموعة من الأبعاد الخاصة بالحماية المدنية والصحة حال تنفيذها هذا المقترح.

وأكد الداودي على أنه هناك جهد منظم ومتكامل من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ المشروع بهدف رفع قدرات البنية الأساسية للقرى التي ستنالها أعمال التطوير بهدف إحداث نقل حضارية بكافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التي تنفذها الدولة بشتي القطاعات.

يذكر أن المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري يعد الأول من نوعه الذى تتبناه الدولة باستثمارات تصل إلى 515 مليار جنيه وتستهدف المرحلة الأولى تطوير وتنمية 1500 قرية في 51 مركزا على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي منها 5 مراكز بمحافظة قنا هي " أبوتشت– فرشوط – دشنا – الوقف – قوص" وسيتم تنفيذ مشروعات خدمية في جميع القرى الأم وتوابعها بهذه المراكز بإجمالى استثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه يستفيد منها حوالى 1.3 مليون مواطن.

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