روسيا: استمرار النقص العالمي في الكميات المتوافرة من لقاحات كورونا

رجح ألكسندر جينسبرج، مدير معهد جاماليا لعلوم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية الروسي، استمرار النقص العالمي في الكميات المتوافرة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لافتًا إلى أن هذا النقص سيستمر لفترة طويلة.وأضاف جينسبرج- اليوم الثلاثاء- أن نقص كميات اللقاحات سيستمر في التأثير لفترة طويلة على الوضع المتعلق بمكافحة الوباء في العالم.