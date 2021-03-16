«الإحصاء»: انخفاض واردات مصر من قطع غيار السيارات خلال 2020



يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم بلغت 27.5 مليار دولار خلال 2020، مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.



أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن واردات مصر من أجزاء وقطع غيار سيارات بلغت 782.3 مليون دولار خلال عام 2020، مقابل 836.9 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 54.6 مليون دولار.ولفت تقرير الإحصاء إلى أن واردات سيارات ركوب سجلت 2.7 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 2.4 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 300 مليون دولار خلال عام.