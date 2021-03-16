تعرف على صلاة النوم الكبرى خلال الصوم الكبير

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن صلاة النوم الكبرى هي صلاة في الكنيسة الرومية الأرثوذكسية تتلى من يوم الإثنين إلى يوم الخميس مساء من كل أسبوع خلال الصوم الأربعيني المقدس (عدا أسبوع الآلام المقدس).وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن نص تلك الصلاة كالتالي:يا ربَّ القُوّاتِ كُنْ مَعَنا، فإنَّهُ ليسَ لَنا في الأحزانِ مُعينٌ سِواكَ، يا ربَّ القُوّاتِ اِرْحَمْنا.ستيخن: سبِّحوا اللهَ في قِدِّيسيهِ، سَبِّحوهُ في فَلَكِ قُوَّتِهِيا ربَّ القواتِ كُنْ مَعَنا...ستيخن: سبِّحوه على مَقْدِرَتِهِ، سَبِّحوهُ بحسَبِ كَثْرَةِ عظَمَتِهِيا ربَّ القواتِ كُنْ مَعَنا...ستيخن: سَبِّحوهُ بلحنِ البوق، سبِّحوهُ بالمزمارِ والقيثارةيا ربَّ القواتِ كُنْ مَعَنا...ستيخن: سَبِّحوهُ بالطَّبْلِ والمَصافّ، سَبِّحوهُ بالأَوتارِ وآلاتِ الطَّرَبيا ربَّ القواتِ كُنْ مَعَنا...ستيخن: سَبِّحوه بِنَغَماتِ الصُّنوج، سَبِّحوهُ بصُنوجِ التَّهْليلِ، كلُّ نَسَمَة فَلْتُسَبِّحِ الربّيا ربَّ القواتِ كُنْ مَعَنا...ستيخن: سَبِّحوا اللهَ في قِدِّيسيهِ. سَبِّحوهُ في فَلَكِ قُوَّتِهِيا ربَّ القواتِ كُنْ مَعَنا...المجد...يا ربُّ لولا أنَّ قِدّيسيكَ يكونونَ شُفَعاءَ لَنا، وصَلاحُكَ مُتَشَفِّقًا علينا، فَكَيفَ كُنّا نَتَجاسَرُ أن نُسَبِّحَكَ يا مُخَلِّصُ، يا مَنْ تُبارِكُهُ الملائِكَةُ بِغيرِ فُتورٍ، فيا أيُّها العارِفُ مَكنوناتِ القُلوبِ، أَشْفِقْ على نُفوسِنا.الآن...كَثيرًا تَكاثَرَتْ ذُنوبي يا والِدَةَ الإلهِ، فإِليكِ لَجَأْتُ يا نَقيَّةُ طالِبًا الخلاصَ، فافْتَقِدي نَفسي الضَّعيفَةِ وتَشَفَّعي إلى ابنِكِ وإلهِنا، أَنْ يُعطيَني غُفْرانَ المَساوِئِ التي فَعَلْتُها، أيَّتُها المُبارَكَة وَحْدَكِ.