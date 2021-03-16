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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

تعرف على صلاة النوم الكبرى خلال الصوم الكبير

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:46 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
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قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن صلاة النوم الكبرى هي صلاة في الكنيسة الرومية الأرثوذكسية تتلى من يوم الإثنين إلى يوم الخميس مساء من كل أسبوع خلال الصوم الأربعيني المقدس (عدا أسبوع الآلام المقدس).

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن نص تلك الصلاة كالتالي:

يا ربَّ القُوّاتِ كُنْ مَعَنا، فإنَّهُ ليسَ لَنا في الأحزانِ مُعينٌ سِواكَ، يا ربَّ القُوّاتِ اِرْحَمْنا.
ستيخن: سبِّحوا اللهَ في قِدِّيسيهِ، سَبِّحوهُ في فَلَكِ قُوَّتِهِ
يا ربَّ القواتِ كُنْ مَعَنا...
ستيخن: سبِّحوه على مَقْدِرَتِهِ، سَبِّحوهُ بحسَبِ كَثْرَةِ عظَمَتِهِ
يا ربَّ القواتِ كُنْ مَعَنا...
ستيخن: سَبِّحوهُ بلحنِ البوق، سبِّحوهُ بالمزمارِ والقيثارة
يا ربَّ القواتِ كُنْ مَعَنا...
ستيخن: سَبِّحوهُ بالطَّبْلِ والمَصافّ، سَبِّحوهُ بالأَوتارِ وآلاتِ الطَّرَب
يا ربَّ القواتِ كُنْ مَعَنا...
ستيخن: سَبِّحوه بِنَغَماتِ الصُّنوج، سَبِّحوهُ بصُنوجِ التَّهْليلِ، كلُّ نَسَمَة فَلْتُسَبِّحِ الربّ
يا ربَّ القواتِ كُنْ مَعَنا...
ستيخن: سَبِّحوا اللهَ في قِدِّيسيهِ. سَبِّحوهُ في فَلَكِ قُوَّتِهِ
يا ربَّ القواتِ كُنْ مَعَنا...
المجد...
يا ربُّ لولا أنَّ قِدّيسيكَ يكونونَ شُفَعاءَ لَنا، وصَلاحُكَ مُتَشَفِّقًا علينا، فَكَيفَ كُنّا نَتَجاسَرُ أن نُسَبِّحَكَ يا مُخَلِّصُ، يا مَنْ تُبارِكُهُ الملائِكَةُ بِغيرِ فُتورٍ، فيا أيُّها العارِفُ مَكنوناتِ القُلوبِ، أَشْفِقْ على نُفوسِنا.
الآن...
كَثيرًا تَكاثَرَتْ ذُنوبي يا والِدَةَ الإلهِ، فإِليكِ لَجَأْتُ يا نَقيَّةُ طالِبًا الخلاصَ، فافْتَقِدي نَفسي الضَّعيفَةِ وتَشَفَّعي إلى ابنِكِ وإلهِنا، أَنْ يُعطيَني غُفْرانَ المَساوِئِ التي فَعَلْتُها، أيَّتُها المُبارَكَة وَحْدَكِ.

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