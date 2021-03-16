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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

كأنك هناك.. الفترة من الجمعة العظيمة لعيد القيامة في الأراضي المقدسة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:23 م
الأنبا نيقولا أنطونيو
الأنبا نيقولا أنطونيو
جرجس صفوت
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أدلى الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بتصريح صحفي، حول "الفترة الواقعة بين الجمعة العظيمة وحتى عيد القيامة في الأراضي المُقدسة".

وقال: "في يوم الآلام (الجمعة) يذهب الناس الى صهيون (أي أورشليم) باكرًا في الصباح ويزورون الموضع، حيث رُبط وجُلد الرب يسوع المسيح على عامودٍ، وفي هذا اليوم يوضع الكرسي الأسقفي في موضع الجلجلة قِبل الطاولة التي توضع عليها العلبة الفضية الموجود بداخلها خشبة الصليب المُكرّم. يحمل الأسقف الصليب مُحاطًا بالشمامسة والشعب يأتي لإكرام الصليب المكرم مع قطع مقدسة أخرى من الفترة اليهودية القديمة التي كان قد إستردها قسطنطين الكبير من روما.

واضاف: "وترافق الترانيم والتسابيح هذا الطقس الإحتفالي ويتجه الموكب الى كنيسة الصليب حيث تٌقرأ كل إصحاحات الكتاب المقدس التي تتحدث عن آلام المخلص الرب يسوع المسيح من الظهر حتى الساعة الثالثة، في هذه الساعة يُقرأ الإنجيل الذي يتحدث عن لحظات آلام السيد المسيح على الصليب من بشارة يوحنا الإنجيلي. وبعدها في الجلجلة تُقام الصلوات والتسابيح الى الرب، وبعد الجلجلة يتجه الجميع نحو موضع القيامة وهناك تُقرأ من الانجيل الإصحاحات التي تتحدث عن طلب جسد السيد المسيح من على الصليب من بيلاطس ليوضع في قبرٍ.

وتابع:"يوم الجمعة العظيمة ليلًا تُقام صلاة السهرانية طوال الليل حتى صباح يوم السبت العظيم من قِبل الرهبان وسائر الكهنة.

واستطرد:"يوم السبت العظيم تُقام خدمة صلوات الساعة الثالثة والسادسة كما في باقي أيام أسبوع الآلام، في الساعة التاسعة يرتدي المسيحيون اللباس الأبيض ويرافقون الأسقف الى كنيسة القيامة ليُصلوا صلاة خاصةً. بعدها يتجهون الى الجلجلة ومن هناك يذهبون إلى القبر المقدس لقراءة الجزء من الإنجيل عن قيامة المخلص.

وأوضح أن معلوماته اقتبسها من كتاب "رحلة إلى أراضي المقدسة"، وهو كُتب في القرن الرابع ميلادي على يد زائرة للأراضي المقدسة تُدعى سيلفيا، ويُقدر أنها زارت الأراضي المقدسة "سيناء، مصر، فلسطين وبلاد ما بين النهرين" من سنة ٣٨١م حتى سنة ٣٨٤م.

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