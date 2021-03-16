«سلوكيات المواطنين» تتحكم في أعداد إصابات كورونا الفترة المقبلة

أكد مصدر باللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن هناك ارتفاعًا طفيفًا في أعداد المصابين بالفيروس المستجد.وأوضح المصدر، في تصريحات، أن هذا الارتفاع يتم احتواؤه، مشيرًا إلى أن «سلوكيات المواطنين خلال الفترة المقبلة هى التي ستحدد ما إذا كانت الأعداد سترتفع أكثر أم لا».وناشدت وزارة الصحة والسكان واللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بالفيروس وخاصة خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع قرب شهر رمضان البمارك والذي يكثر خلاله التجمعات.