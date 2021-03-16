52 محلا تجاريا في الأوكازيون الشتوي بتخفيضات 70% في بني سويف

أكد حسن القماش مدير إدارة إدارة التجارة الداخلية بمديرية تموين بني سويف وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع مشاركات المحال التجارية بالأوكازيون الشتوي لتصل لـ52 محلا تجاريا من القطاع الخاص والعام والتعاوني والاستثماري بتخفيضات تتراوح ما بين 50%إلى70%، لافتا إلى أن الأوكازيون الشتوي مستمر حتى يوم 28 ماىس الجاري لإتاحة الفرصة للمحال التجارية المشاركة بالأوكازيون وفرصة للمواطنين للحصول على السلع بأسعار مخفضة مع اقتراب عيد الأم.وأضاف مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية تموين بني سويف في تصريح لـ«الدستور» أن هناك حملات رقابية مستمرة على المحال التجارية المشاركة بالأوكازيون الشتوي للتأكد من جودة السلع والأسعار والتخفيضات المناسبة.