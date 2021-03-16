تعليم الكبار بجامعة الوادى الجديد يعلن موعد امتحانات دورة أبريل

أعلن مركز تعليم الكبار بالجامعة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار فرع الوادي الجديد عن تحديد موعد امتحانات دورة أبريل 2021 م للدارسين الأميين (المقيدين بمشروعات التخرج الخاصة بطلاب الجامعة بكليات التربية- الآداب والتربية الرياضيّة)، والذي تقرر احتسابه شرطًا لتخرجهم.صرحت بذلك الدكتورة إيمان فاضل مدير مركز تعليم الكبار بجامعة الوادى الجديد، وقالت إن الاختبارات ستبدأ يوم الأربعاء الموافق 24 3 2021 م، ويستمر عقد الاختبارات تباعًا بدءا من هذا التاريخ.وينبغي على طلاب الكليات الثلاث متابعة الرابط المرفق أدناه لمعرفة مواعيد وأماكن انعقاد امتحانات دارسيهم.