«الرعاية الصحية»: تردد 86 ألف منتفع على العيادات والوحدات ببورسعيد

وقالت هيئة الرعاية الصحية، في تقرير لها حول منظومة الخدمات الطبية والعلاجية التى تقدمها للمنتفعين من خلال مراكزها ووحداتها الصحية بمحافظة بورسعيد، إن الخدمات تقدم بأعلى معايير الجودة العالمية.



وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة، مساعد وزير الصحة والسكان، إلى أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمترددين على المراكز والوحدات الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد خلال نفس الشهر بلغت 133.737 ألف خدمة وفق أحدث معايير الجودة العالمية، منها 59.694 ألف بعيادات طب الأسرة، 15.496 ألف بعيادات الأسنان، بالإضافة إلى 8246 خدمة بعيادات تنظيم الأسرة والباطنة والنساء والأطفال، و5503 فحوص طبية شاملة، و44.798 ألف خدمة المعمل وفحوصات طبية معملية وأشعة.



كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أداة الدولة الرئيسية لتقديم الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، عن تردد 85.729 ألف منتفع على العيادات في مختلف التخصصات الطبية بالمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة في بورسعيد، والبالغ عددها 33 مركزا ووحدة صحة طب أسرة خلال شهر فبراير الماضي.