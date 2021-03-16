ضبط 533 كرتونة عين جمل و25 طن ياميش منتهية الصلاحية

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الأجهزة الأمنية بتكثيف الحملات على الأسواق لضبط كل المخالفين أو المتلاعبين في صلاحية السلع المقدمة للمواطن، كما وجه كافة الأجهزة الرقابية بالوزارة لمتابعة كل السلع الرمضانية التي تعرض بالأسواق من حيث الجودة والصلاحية.واستطاع قطاع التجارة الداخلية بالوزارة ضبط 533 كرتونة عين جمل بإحدى الثلاجات منتهية الصلاحية قبل عرضها بالأسواق، وكذلك ضبط مخزن داخله 25 طن ياميش رمضان منتهي الصلاحية، كان صاحب المخزن يقوم بإعادة تدويره في عبوات جديدة ووضع تواريخ صلاحية تمتد لشهر فبراير 2021.وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والمديريات، تم ضبط 62 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية متنوعة خاصة بشهر رمضان قبل طرحها بالأسواق.