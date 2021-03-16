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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التطوير المهني بجامعة بني سويف يشارك في إطلاق أول منصة افتراضية للتوظيف

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:19 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، مشاركة مركز التطوير المهني بالجامعة في فعاليات إطلاق أول منصة افتراضية للتوظيف للجامعات المصرية UCCD March Career Expo، والتي تطلق أولى فعالياتها في الثاني والعشرين من مارس الجاري تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة كبرى الشركات المصرية والعالمية.

وأوضح رئيس الجامعة أن المنصة الجديدة ستتيح لأصحاب الأعمال عرض فرص العمل والتدريب على مدار العام، وتساعدهم في التحرر من قيود عمليات التوظيف التقليدية من ناحية، وتمكن الخريجين من التواصل الافتراضي والتعامل الواقعي مع أصحاب الأعمال من ناحية أخرى، الأمر الذى يحقق الوصول إلى أفضل الكوادر الشابة المتميزة، فضلا عن حضور العديد من الفاعليات والندوات الخاصة بالإرشاد المهني.

وأكد الدكتور منصور حرص الجامعة على توفير فرص العمل والتدريب للطلاب والخريجين من خلال مشاركتها في تلك الفعاليات التي تعد خطوة هامة للتعامل مع مستجدات الوضع الراهن والاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية الحديثة، حيث قام فريق المركز الجامعي بعمل دؤوب من أجل إعداد الخريجين والطلاب لهذا الحدث المهم من خلال الورش المتخصصة لإجراء المقابلات الشخصية وتجهيز السيرة الذاتية وغيرها من وسائل الدعم لضمان نجاح الخريجين في الحصول على أفضل الفرص.

وأشاد رئيس الجامعة بتجربة الملتقى الافتراضي الأول للتوظيف الذى عقد في سبتمبر 2020، والذى لقى نجاحا كبيرا بحضور نخبة من أصحاب الأعمال ونحو أربعة الآف من الطلاب والخريجين من عشر جامعات مصرية، لافتا أن المبادرة تعمل تحت مظلة مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بهدف سد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة من خلال تقديم التوجيه المهني والتدريب لمختلف الطلاب والخريجين.

يذكر أن ملتقى التوظيف الافتراضي لمراكز التطوير المهني حدث افتراضي عبر الإنترنت يتقابل من خلاله أصحاب الأعمال مع طلاب وخريجين الجامعات ويستخدمون غرف التواصل (chat rooms) والاجتماعات عن بعد (teleconferencing) والبث عبرالإنترنت (webcasts) والندوات الافتراضية (webinars) والبريد الإلكترونى لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة، ويقوم الباحثون عن الوظائف وطلاب السنوات النهائية والخريجين الجدد بتحميل سيرتهم الذاتية وتصفح أجنحة الشركات والتواصل المباشر مع ممثلى الشركات.

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