البابا ثيؤدوروس: أحب مصر والرئيس السيسي وأخوتي المسلمين

قال صاحب الغبطة ثيؤدوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، إنه منذ صغره كان يريد أن يخدم الله وأن يصبح كاهنًا وعلى وجه التحديد مبشرًا.وأضاف في تصريحات مترجمة له: إنه يشعر بأنهم المسلمون إخوة له، وأنه يحترمهم ويحبهم كثيرًا. كما أنهم احترموا وأحبوه بدورهم، وخاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأنه راضٍ للغاية لوجوده في بلد مسالم مثل مصر حيث يمكن للمسلمين والمسيحيين أن يعبدوا ربهم كل بطريقته. لكنهم يلتقون دائمًا على أن الله خالق كل البشر".وتابع: "عندما كنت مطرانًا في زمبابوي، ما كان يجعلني سعيدًا رؤية بناء مدرسة، وعند إنشاء المراكز الطبية الصغيرة وأرى فيها الأطفال يتم تطعيمهم ضد الأمراض؛ لأن هذه هي المشكلة الأكبر. أما ما كان يحزنني فهو الفقر، وهو الشيء الذي يجعلني أشعر بالحزن والألم. السعادة على وجه الأطفال هي ما تجعلني أشعر بالسعادة".وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر أفريقيا؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.