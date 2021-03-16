«علمية كورونا» تحذر: التناول المفرط للأدوية لمجرد الاشتباه يعرض للخطر

حذر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، المواطنين من التناول المفرط للأدوية التي قد تتسبب في تقليل المناعة لديهم وتجعلهم عرضة للإصابة بالفيروس.وطالب «حسني» المواطنين بعدم شراء برتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا من خلال الصيدليات دون التأكد من الإصابة بالفيروس عن طريق إجراء المسحة الأنفية داخل أي جهة حكومية.وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، المصابين الذين يجرون المسحات داخل الجهات الحكومي يتم تسجيلهم في العزل المنزلي، وتتم متابعتهم بشكل دوري داخل مبادرة الرئيس لمتابعة حالات العزل المنزلي في المنازل ويحظون بالاهتمام من وزارة الصحة والسكان، لذلك فإن المواطنين الذين يتناولون الأدوية دون التأكد من الإصابة يعرضون أنفسهم للخطر، ولا يحظون باهتمام الدولة لعدم معرفتها بهم.وكانت وزارة الصحة والسكان قد أطلقت مبادرة لمتابعة مرضى كورونا بالعزل المنزلي، بالإضافة إلى أنها خصصت رقمًا ساخنًا لمتابعتها، ووفرت فرق طبية متنقلة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالعزل المنزلي ومتابعة حالتهم.