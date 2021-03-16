حملات تموينية على الأسواق ومنافذ صرف السلع والمخابز بالمحافظات

شنت مديريات التموين بالمحافظات حملات على الأسواق ومنافذ صرف السلع التموينية والمخابز والمحال التجارية، أسفرت عن ضبط 200 قطعة شمع فلاتر مياه غير مدون عليها أي بيانات تفيد المنشأ أو المواصفات بمحافظة بورسعيد، كما أسفرت حملات مديرية تموين بورسعيد عن تحرير 60 محضرا تموينيا بينهم 16 لمخابز مخالفة، بالاضافة لضبط 300 كيس مكرونة مستوردة دون فواتير.وفي البحيرة ضبطت مديرية التموين طن مكرونة مدعم بأحد المحال التجارية فبل بيعها بالأسواق، إضافة لـ50 كرتونة صلصة مجهولة المصدر، و119 زجاجة كلور منتهية الصلاحية، وفي الغربية تمكنت مديرية التموين من ضبط 90 كليو جرام زيت حار مجهول المصدر، وضبط 480 زجاجة عصير مجهولة المصدر، بالإضافة لتحرير 10 مخالفات لمخابز بلدية نقص وزن، وفي بني سويف تمكنت مديرية التموين من ضبط كميات كبيرة من الأسماك منتهية الصلاحية، إضافة لتحرير 6 محاضر لثلاجات حفظ لحوم لعدم توافر الاشتراطات الصحية والفنية، وبالإضافة لتحرير 3 محاضر مستودعات بوتاجاز للغلق في مواعيد العمل الرسمية.