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«حارس الذهب» ينطلق تجاريًا في سينمات الإمارات 22 مارس

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:18 م
جريدة الدستور
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يبدأ الفيلم الأسترالي حارس الذهب للنجم أحمد مالك والمخرج رودريك ماكاي، جولة عروضه التجارية في العالم العربي ابتداء من الإمارات، وذلك يوم الاثنين 22 مارس.

وهذا قبل أيام من انطلاقته التجارية في مصر، ويعرض الفيلم مصحوبًا بالترجمتين العربية والإنجليزية، ومن المرتقب إطلاق الفيلم في باقي الدول العربية قريبا.

"حارس الذهب" شهد عرض العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي حيث نال استحسانا عالميا، إذ وصفته مجلة فارايتي بأنه "تجربة ممتعة أخاذة" وقالت الجارديان "فيلم ويسترن في قوة الجلود القديمة وجودة الذهب"، كما حصد بطله الشاب أحمد مالك إعجاب ومديح النقاد حيث كتبت عنه مجلة "سكرين دايلي" "مالك خاطف للأنظار في دور حنيف (البطولة)".

أما العرض العربي الأول للفيلم فكان في مهرجان الجونة السينمائي، وأشاد به الحضور الكبير من النجوم والنقاد ومنهم طارق الشناوي الذي قال "مالك ممثل موهوب ويستحق أن يكون عالميا"، كما تصدر حينها قوائم البحث على جوجل والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

وتبدأ أحداث الفيلم مع نهاية القرن الـ 19 في أستراليا الغربية، حين يسعى راعي جمال أفغاني للتخلص من أزمة وجودية قاسية والعودة إلى وطنه، تضطره الظروف لعقد شراكة مع حطاب هرب وبحوزته سبائك ذهبية، تزن 400 أوقية ومختومة بتاج الملكة. فيتحتم على الثنائي المتنافر تضليل رقيب شرطة متعصب وجنوده في سباق الوصول إلى فرن سري لصهر الذهب، حيث المكان الوحيد الذي يتيح إزالة ختم تاج الملكة، ويشارك في بطولة الفيلم أحمد مالك والنجمان الأستراليان ديفيد وينهام وجاي رايان، وتأليف وإخراج رودريك ماكاي.

وكان قد الفيلم تلقى دعما إنتاجيا من عدد من الجهات وهي Screen Australia بالاشتراك مع Screen West وLotterywest وصندوق تمويل أستراليا الغربية السينمائي الإقليمي.

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