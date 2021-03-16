«الدمغة والموزاين»: دمغ 319 كيلو ذهب وفضة

أعلنت مصلحة دمغ المصوغات والموازين عن دمغها 195513 كيلو جرامًا عيار 21، و91157.40 كيلور جرام ذهب عيار 18، و32724 كيلوجرام فضة، إضافة إلى 84350 كيلو جرام سبائك ذهــب.

وأكدت مصلحة دمغ المصوغات والموازين أنها سيرت 5 حملات أسفرت عن ضبط 5 أحراز عبارة عن مشغولات ذهبية بوزن 2195 جرامًا بدون دمغات حكومية وارد وصناعة الخارج، فضلًا عن تحريرها 4 محاضر لمحطات وقود و9 محاضر موازين سوبر ماركت ومحضري موازين صاغة ومعامل.