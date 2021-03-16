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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الدمغة والموزاين»: دمغ 319 كيلو ذهب وفضة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:52 م
ذهب
ذهب
نرمين محمود الدهان - صلاح عامر
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أعلنت مصلحة دمغ المصوغات والموازين عن دمغها 195513 كيلو جرامًا عيار 21، و91157.40 كيلور جرام ذهب عيار 18، و32724 كيلوجرام فضة، إضافة إلى 84350 كيلو جرام سبائك ذهــب.
وأكدت مصلحة دمغ المصوغات والموازين أنها سيرت 5 حملات أسفرت عن ضبط 5 أحراز عبارة عن مشغولات ذهبية بوزن 2195 جرامًا بدون دمغات حكومية وارد وصناعة الخارج، فضلًا عن تحريرها 4 محاضر لمحطات وقود و9 محاضر موازين سوبر ماركت ومحضري موازين صاغة ومعامل.

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