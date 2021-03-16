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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الحكومة للنواب: إعداد أجندة تشريعية تمهيدًا لإرسالها للجنة الدستورية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:33 م
مدبولي
مدبولي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءاته باللجان النوعية بمجلس النواب، حيث عقد اجتماعًا بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، والمهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن".

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة التنسيق الكامل بين الحكومة واللجنة فيما يخص جميع مشروعات القوانين المُقرر مناقشتها، وكذا أهمية التنسيق مع اللجان النوعية المتخصصة بالمجلس، من أجل تحقيق التوافق والتفاهم بشأن هذه القوانين.

من جانبه، أشاد المستشار إبراهيم محمد الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالاهتمام الذي يوليه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة التنسيق مع اللجان النوعية بالمجلس بشأن التشريعات المختلفة، مشيرًا إلى أهمية التوافق بشأن أولويات مشروعات القوانين التي ستتم مناقشتها.

في سياق متصل، اتفق وزيرا العدل، وشئون المجالس النيابية مع ما طرحه رئيس الوزراء، مؤكدين أنه سيتم إعداد أجندة تشريعية وأولوياتها، تمهيدًا لإرسالها للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

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