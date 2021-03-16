خطوات التسجيل في مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة

نشرت وزارة الصحة والسكان خطوات التسجيل في مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين.وأوضحت الوزارة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الوحدات الصحية التابعة للمبادرة في تستقبل المواطنين يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا للكشف والعلاج مجانًا.وأشارت الوزارة إلى أن المبادرة مستمرة وسط إجراءات احترازية ووقائية للحد من فيروس كورونا المستجد.