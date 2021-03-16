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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة حالة تعدي وإيقاف أعمال تعديل بأحد الأبراج السكنية بالمنيا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:12 م
حملة إزالة بالمنيا
حملة إزالة بالمنيا
المنيا ـ على حسين
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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بإزالة حالة تعدي بالبناء المخالف بقرية دمشير، كما أوقفت أعمال تعديل بأحد الأبراج السكنية بقرية دماريس، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

قال حمادة جمعة، رئيس قرية دمشير إنه تمت إزالة حالة تعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص على مساحة ٨٠ متر أرض زراعية بإحدى القرى التابعة للقرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

وأضاف عماد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية البرجاية، أنه في ضوء توجيها رئيس المركز والمدينة بضرورة التصدي للأعمال المخالفة سواء بناء بدون ترخيص أو إجراء تعديلات على الأبنية والأبراج أو العقارات قامت الوحدة المحلية بقرية البرجايه بإيقاف أعمال تعديل بأحد أبراج قري دماريس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتحفظ على المعدات المستخدمة.

من ناحيته أكد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، على رؤساء القرى والأحياء بمواصلة ومتابعة ورصد أي تعدي على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف بدون ترخيص، مؤكدا استمرار المركز التكنولوجي باستمرار تلقي طلبات المصالحة في مخالفات البناء وفق قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن.

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