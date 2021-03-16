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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نقيب الأشراف فى ليبيا: نُطالب الحكومة بإخراج القوات الأجنبية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:24 م
الدكتور عزالدين بلعيد
الدكتور عزالدين بلعيد شيخي
سميرة إبراهيم
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ثمن الدكتور عزالدين بلعيد شيخي، نقيب الأشراف في ليبيا دور حكومة الوحدة الوطنية، ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب.

وطالب «شيخي» عبدالحميد دبيبة رئيس الحكومة الليبية، بإنجاز المهام المناطة به وإيجاد حلول للمشاكل اليومية التي يمر بها المواطن الليبي ومنها مشكلة السيولة وانقطاع المرتبات وانقطاع التيار الكهرباء على كثير من المناطق لأوقات طويلة ومعالجة جائحة كورونا وغلاء الأسعار في السلع التموينية وغيرها من الأمور المستعجلة.
وقال في بيان اليوم:«إننا نُطالب حكومة الوحدة الوطنية بتنفيذ المهام المناطة بها والإسراع بها ومن أهمها توحيد مؤسسات الدولة والاستفتاء على الدستور واستحقاقات الانتخابات النيابية والرئاسية، كما ندعوها لسرعة إخراج جميع القوات الأجنية الجاثمة على كامل التراب الليبي وطرد المرتزقة والإرهابيين».
وشدد نقيب الأشراف في ليبيا على أن «المهام المناط بها الدبيبة صعبة، خصوصًا في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها ليبيا والوقت المحدد لهذه المهام محسوب بدقة حتى 24 ديسمبر المقبل، فعليه ألا يستنزف الوقت وألا يطالب بوقت إضافي، لأن كل وقت يضاف له هو إطالة في أمد الأزمة التي أثقلت كاهل المواطن الليبي ولن يقبل الليبيون بأية أعباء أخرى».

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