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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تُطلق حملة «العلية» في 3 أبريل

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:10 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
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تستعد الكنيسة القبطية الكاثوليكية لإطلاق حملة "العلية" التي أعلنت عنها طوال الشهر الماضي، في 3 أبريل المقبل

وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن "العليّة" هي اجتماع دوري اسبوعي للشباب، للتدريب علي مهارات حياتية وقيادية مختلفة ومتميزة.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الامر يبدأ من يوم السبت ٣ أبريل ٢٠٢١، وذلك على مدار يوم سبت، في دار الانبا أنطونيوس بحدائق القبة.

وبدأت كنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.

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