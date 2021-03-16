تنفيذ أول توصيات لجنة الإعلام الأسقفية بدورات للصحفيين

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه تم الاتفاق على دورة تدريبية للتكوين الصحفى المهنى بهدف تنمية مهارات الكتابة الصحفية والإبداعية.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك حسب توصيات اللجنة الأسقفية للإعلام فى اجتماعها الأول بعمل ورشة عمل للتكوين الصحفى المهنى وبالتعاون مع أجورج درغام "أمين عام المركز المارونى اللبنانى للثقافة والإعلام بالقاهرة".وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.