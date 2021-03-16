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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم بالموازنة الجديدة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:06 م
مدبولي
مدبولي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءاته باللجان النوعية بمجلس النواب، حيث عقد اجتماعًا حضره الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن"، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل هذا الاجتماع أنه يأتي بالمصادفة مع توقيت مهم، حيث عرضت الحكومة بالأمس على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الموازنة العامة للعام المقبل، التي وصفها بأنها خطة طموحة تستهدف الحكومة من خلالها استمرار زيادة الإنفاق الحكومي من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات العامة، وكذا زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، فضلًا عن الاستثمارات الموجهة لقطاعي الصحة والتعليم، مع العمل في الوقت ذاته على تحقيق المعادلة شديدة الصعوبة، التي تتمثل في مراعاة تحقيق هذه الأبعاد عند إعداد الموازنة مع الحفاظ على نسب الدين العام مستقرة قدر الإمكان، والعمل على خفضها، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهنا جميعًا بسبب تداعيات فيروس "كورونا"، بل وتحقيق فائض أولي، وهي الجهود التي أشادت بها كل المؤسسات الاقتصادية العالمية.

من جانبه، وجه الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الشكر للحكومة على حرصها على عقد هذه اللقاءات مع اللجان البرلمانية النوعية، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر حقق أهدافه، ويحتاج إلى تعزيز من خلال الإصلاح الهيكلي، لضمان قدرة الاقتصاد على مواجهة المخاطر المختلفة، لافتًا إلى أننا قطعنا شوطًا في هذا الملف، وننتظر المزيد.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ضرورة رفع كفاءة وأداء شركات قطاع الأعمال، حيث سيسهم ذلك في توفير فائض يتم توجيهه للموازنة العامة، كما أشار إلى ضرورة صياغة آليات جديدة وبرامج مبتكرة للتعامل مع مشكلة الزيادة السكانية.

وفي غضون ذلك، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تعمل على وضع خطة متكاملة لتنمية الأسرة المصرية، وضبط معدلات النمو السكاني، وهناك محفزات يتم صياغتها حاليًا، وأشارت إلى أنه تم بالفعل وضع برنامج للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وتمت مناقشته أكثر من مرة، على المستويات المختلفة، وله عدة محاور منها تشجيع القطاع الخاص، إيمانًا بدوره كشريك أساسي في برامج التنمية.

وأشارت الدكتور هالة السعيد إلى عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وأضافت أن هناك محورًا آخر يتمثل في زيادة المساهمة لقطاعات الاقتصاد الحقيقي، وكذا محور يتمثل في تحسين خصائص سوق العمل، وهذا يرتبط بتطوير منظومة التعليم عن طريق التوسع في الجامعات التكنولوجية، وكذا الاهتمام بالتدريب المهني، منوهة إلى أنه تم عقد 25 ورشة عمل على المتخصصين والخبراء، وسيتم استكمال هذه اللقاءات، على أن يتم قريبًا إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.

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