مد فترة التقدم لمسابقة نجيب محفوظ للرواية بالأعلى للثقافة

أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي عن مد فترة التقدم لمسابقة الروائي العالمي نجيب محفوظ للرواية في مصر والعالم العربي لعام 2021، ليكون 15 أبريل 2021، بدلًا من 31 مارس الجاري.وتبلغ قيمة الجائزة 75000 ألف جنيه لأفضل رواية مصرية، و75000 ألف جنيه لأفضل رواية عربية.وتتضمن شروط المسابقة:1- تمنح الجائزة لأفضل الروايات المنشورة التي صدرت خلال عامي 2019 و2020 للمصريين والعرب المقيمين بالخارج.2- ألا يتقدم المتسابق بالرواية نفسها لمسابقة أخرى حتى يتم الإعلان عن نتيجة المسابقة.3- ألا تكون الرواية قد حصلت على جائزة في مسابقات أخرى.4- يقدم المتسابق أربع نسخ من الرواية (PDF).5- لا يتم استرداد الأعمال بعد فحصها.وعلى المتقدم المتوجه لإدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة لملء استمارة المسابقة وتسليم الأعمال وسيرة ذاتية مختصرة مطبوعة على أسطوانة مدمجة، وأيضًا صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي ورقم الحساب البنكي، أو إرسالها على العنوان التالي: 1 ش الجبلاية - الأوبرا- الجزيرة - المجلس الأعلى للثقافة.